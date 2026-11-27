Γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο Περιστέρι, παρασύρθηκε λίγο μετά τις 14:30 από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αναβάτρια του πατινιού είναι περίπου 35 ετών, ενώ το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την οδό Εθνάρχου Μακαρίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το συμβάν επηρέασε την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού.