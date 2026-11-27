Ο Ασημάκης από τις Σαββατογεννημένες λέει αντίο στην μαμά του. Ο Αργύρης Αγγέλου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρετά την ηθοποιό Μάγδα Τσαγγάνη η οποία έφυγε από την ζωή σήμερα σε ηλικία 75ετών.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην σειρά Σαββατογεννημένες, την σεζόν 2003 – 2004. Οι δυό τους ενσάρκωναν τους ρόλους μητέρας και γιου.

Η Μάγδα Τσαγγάνη έφυγε από την ζωή σήμερα, μετά από σοβαρά προβληματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό.