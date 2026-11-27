Θυμό προκαλεί βίντεο που καταγράφει ένα αγροτικό στην Αχαϊα, που κινείται και στο πίσω μέρος είναι δεμένο ένα γαϊδουράκι,

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε στην Αχαϊα. Ένα αγροτικό κινείται σε επαρχιακό δρόμο και από την καρότσα έχει δεμένο με ένα σκοινί ένα γαϊδουράκι.

Οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την σύλληψη του οδηγού, χθες το βράδυ σε χωριό του Ερυμάνθου, μετά από καταγγελία πολίτη.

Πηγή Tempo42.gr