Πειραιάς: Καταγγελία για βανδαλισμό στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο

Καταγγελία για βανδαλισμό σε αίθουσα της Γ΄ Γυμνασίου στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, συνέβη σήμερα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη κατάληψη στο συστεγαζόμενο 1ο ΓΕΛ Πειραιά.

Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο δεν τελεί υπό κατάληψη. Η κινητοποίηση αφορά το Λύκειο, με τα δύο σχολεία να λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι άγνωστα άτομα προκάλεσαν φθορές σε αίθουσα του Γυμνασίου. Η αντίδραση του φύλακα και των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται, σταμάτησε την πρόκληση πρόσθετων ζημιών.

Παρέμβαση φύλακα και εκπαιδευτικών στο σχολείο

Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει παρουσία ατόμων έξω από το σχολικό συγκρότημα, τα οποία εμφανίστηκαν ως γονείς μαθητών του Λυκείου. Κατά την ανακοίνωση, ζητούσαν είτε να επεκταθεί η κατάληψη σε όλο το κτίριο είτε να προχωρήσει και το Γυμνάσιο σε κατάληψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταδικάζει τόσο την απόπειρα βανδαλισμού όσο και τις παρεμβάσεις ατόμων που χαρακτηρίζει εξωσχολικά ή μη ανήκοντα στη σχολική κοινότητα. Ζητά από όσους συμμετέχουν στην κατάληψη να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις και να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει επίσης ότι το σχολείο ανακαινίστηκε πρόσφατα, ώστε να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας. Υπογραμμίζει ότι οι φθορές σε αίθουσες και εξοπλισμό επηρεάζουν άμεσα τους μαθητές, καθώς περιορίζουν τα μέσα που χρειάζονται για το μάθημα.