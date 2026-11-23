Κατεπείγουσα έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης δύο μικρών παιδιών, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, διέταξε εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά είχαν εντοπιστεί μόνα τους για ώρες σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους-Μενεμένη, μέσα σε ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής.

Η έρευνα ανατέθηκε στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί σε ποιες συνθήκες ζούσαν τα δύο ανήλικα, αλλά και αν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία τους σε περίπτωση επιστροφής στη μητέρα τους και τον σύντροφό της.

Η καταγγελία των γειτόνων και η επέμβαση της αστυνομίας

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά έκλαιγαν για αρκετή ώρα, καθώς βρίσκονταν χωρίς την παρουσία ενήλικα στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος για να μπουν στο εσωτερικό. Εκεί αντίκρισαν απορρίμματα, ρούχα και ακαθαρσίες σκορπισμένα στο πάτωμα. Το δίχρονο αγοράκι ήταν επίσης λερωμένο.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η μητέρα των παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, και ο σύντροφός της, με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Σε βάρος τους αποδίδεται η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.