Τα τάματα από την εικόνα της Παναγίας έκλεψε άγνωστος δράστης από την ιστορική Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη Φθιώτιδας.

Ο δράστης είχε επιχειρήσει να εισβάλει στο μοναστήρι και το προηγούμενο βράδυ, όμως επέστρεψε περίπου 24 ώρες αργότερα και ολοκλήρωσε τη διάρρηξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας κατά την πρώτη απόπειρα. Αυτή τη φορά φορούσε κουκούλα και γάντια, ενώ μπήκε στο Καθολικό αφού έσπασε ένα τζάμι στην ανατολική πλευρά του ναού.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε απευθείας στην εικόνα της Παναγίας, όπου βρίσκονταν τα αφιερώματα των πιστών. Από τις κινήσεις του φαίνεται ότι είχε βάλει στο στόχαστρο αποκλειστικά τα τάματα. Δεν πείραξε τον επίχρυσο σταυρό, τα υπόλοιπα ιερά κειμήλια ούτε το παγκάρι της μονής.

Για να αφαιρέσει τα αφιερώματα, προκάλεσε φθορές στην ιερή εικόνα. Έβαλε τα κλοπιμαία σε σακούλα και εγκατέλειψε τον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά από την ενεργοποίηση του συναγερμού. Κατάφερε έτσι να εξαφανιστεί πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι μοναχοί.

Η θλίψη του Ηγουμένου για τη βεβήλωση της εικόνας

Βαθιά στενοχωρημένος εμφανίστηκε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γιαντσίδης για τη διάρρηξη.

Όπως ανέφερε, αυτό που τον πονά περισσότερο δεν είναι η οικονομική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν. Είναι η ηθική απαξία της πράξης και το γεγονός ότι κάποιοι δεν διστάζουν να βεβηλώσουν μια ιερή εικόνα και ένα ιστορικό μοναστήρι.

Είχε επιχειρήσει να μπει στη μονή και το προηγούμενο βράδυ

Ο δράστης είχε προσπαθήσει να διαρρήξει τη μονή και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τότε είχε ενεργοποιηθεί και πάλι ο συναγερμός, με τον ίδιο να εγκαταλείπει την προσπάθεια και να φεύγει χωρίς να αφαιρέσει κάτι.

Το επόμενο βράδυ επέστρεψε και κατάφερε να αρπάξει τα τάματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα διαθέσιμα στοιχεία, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Star Ketrikis Elladas