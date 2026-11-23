Τροφική δηλητηρίαση υπέστη ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε την περιπτέτεια της υγείας του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους σήμερα το μεσημέρι, μια μέρα μόλις μετα τα γενέθλια του γιού του.

Instagram- argiros_konstantinos

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, συνοδεύοντάς τη με ένα σύντομο μήνυμα για την κατάσταση της υγείας του:

«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.