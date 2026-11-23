Κωνσταντίνος Αργυρός: Στο κρεβάτι με τροφική δηλητηρίαση
Τροφική δηλητηρίαση υπέστη ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε την περιπτέτεια της υγείας του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους σήμερα το μεσημέρι, μια μέρα μόλις μετα τα γενέθλια του γιού του.
Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, συνοδεύοντάς τη με ένα σύντομο μήνυμα για την κατάσταση της υγείας του:
«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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