Πειραιάς: Απόδραση 18χρονου έξω από το τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αστυνομικές Αρχές του Πειραιά, όταν ένας 18χρονος κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς παρότι βρισκόταν με χειροπέδες.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 16:45, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός επέστρεφε από τα δικαστήρια με όχημα της Ασφάλειας, όταν σημειώθηκε η απόδραση.

Μόλις το όχημα έφτασε έξω από το αστυνομικό τμήμα δημοτικού θεάτρου, ο 18χρονος φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να βγήκε τρέχοντας, καταφέρνοντας να απομακρυνθεί από το σημείο, παρά τους περιορισμούς που είχε λόγω των χειροπεδών.

Για το συμβάν συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη μεταγωγή και τη φύλαξη του κρατουμένου.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες της απόδρασης, καθώς και το πώς ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει.