Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο μεταφέρθηκε 7 μηνών βρέφος με χτυπήματα στο πόδι και στο κεφάλι

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο χθες το απόγευμα από τους γονείς του.

Κατά την εξέταση οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μωρό έχει κάταγμα μηρού αλλά και εκδορές στο κεφάλι.

Παγκοσμίως όταν τα παιδιά μέχρι ενός έτους φέρουν τέτοια τραύματα θεωρούνται κακοποιημένα.

Οι γιατροί λοιπόν ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό. Η μητέρα υποστήριξε οτι το παιδί έπεσε από την κούνια.

Το μωρό παραμένει για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να τελεί υπό τη στενή επίβλεψη των γιατρών.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον τραυματισμό του μωρού.