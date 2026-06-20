Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας

Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Κάρυστο Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.