Χανιά: Βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι η 45χρονη

Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή της.

Ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε μπει στο στόχαστρο της Αστυνομίας ομολόγησε ως οβασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ο οποίος είχε κληθεί για κατάθεση τρεις φορές, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των Αρχών κλείνει γύρω του, εξαφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής και μετά από έρευνες εντοπίστηκε και συνελήφθη για καλλιέργεια 13 δενδρυλλίων κάνναβης σε χωράφι το οποίο διατηρούσε.

Χθες, οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, Σάββατο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων και του Ανθρωποκτονιών τον ανέκριναν μέχρι και τις πρωινές ώρες οπότε και ομολόγησε, δεδομένου ότι μέχρι εκείνη την ώρα κρατούσε αρνητική στάση και δεν αποδεχόταν διάπράξη εγκλήματος.