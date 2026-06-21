Κορωπί: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί με ποδήλατο

Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί με ποδήλατο.

Όλα συνέβησαν όταν μια παρέα παιδιών με ποδήλατα κατέβαιναν αντίθετα την οδό Π. Μελά και φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα και επιχείρησαν να την περάσουν κάθετα, τότε το αυτοκίνητο που ερχόταν παρέσυρε το ένα παιδί , ευτυχώς χτυπώντας την μπροστινή ρόδα του ποδηλάτου του.

Η οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε να δει το παιδί που ευτυχώς είχε μόνο επιπόλαια τραύματα.