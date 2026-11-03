Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αλεξανδρούπολη από την κακοκαιρία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) παραμένει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν τον Έβρο.

Στην Αλεξανδρούπολη έχουν ήδη πλημμυρίσει δρόμοι, ενώ κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε Σαμοθράκη και Θάσο.

Τα προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη είναι έντονα. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει νερά, ενώ αρκετά φρεάτια παραμένουν βουλωμένα, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η απορροή των υδάτων και να δυσκολεύεται η κυκλοφορία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον Έβρο, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και αύριο. Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρο και Άρδα και να αποφεύγουν τη διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις, κυρίως στις περιοχές των Καστανεών και των Ριζίων.

Κλειστή παραμένει και η ιρλανδική διάβαση της «Πλατιάς» στη Σαμοθράκη. Η αυξημένη ροή των υδάτων και η ένταση των φαινομένων καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην επιχειρούν να περάσουν από το σημείο και να επικοινωνούν μαζί τους εάν χρειαστούν βοήθεια.

Την ίδια ώρα, εννέα έργα για την αποκατάσταση αναχωμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δρομολογεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή Βίντεο: YouTube – e-evros TV