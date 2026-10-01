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Επεισοδιακή καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη

TikToker έκανε μήνυση στους αστυνομικούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 15:06

Γνωστός TikToker, συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν σταμάτησε στο σήμα τους, και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει, ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού με λοστούς.

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