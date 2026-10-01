Επεισοδιακή καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη
TikToker έκανε μήνυση στους αστυνομικούς
Γνωστός TikToker, συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν σταμάτησε στο σήμα τους, και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει, ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού με λοστούς.
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