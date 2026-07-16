Φωτιά στα Βίλια Αττικής – 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ, στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για την κατάσβεση της φωτιάς .