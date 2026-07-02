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Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βαθύλακκο και Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 21:42
Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βαθύλακκο και Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης
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Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026, στη Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης.

Άμεσα, επενέβησαν  εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακκο του Δήμου Χαλκηδόνος στην Θεσσαλονίκη.

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