Βίντεο από τη δράση οργανωμένων οπαδών

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από οργανωμένους οπαδούς αθλητικής ομάδας της Αθήνας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη επιθέσεων με οπαδικό υπόβαθρο, σε εκβιάσεις και εμπρησμούς, καθώς και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -10- μέλη της οργάνωσης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -29- ταυτοποιημένα και άλλα άγνωστα άτομα, καθώς και -7- γονείς για παραμέληση της εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, εκβίαση, εμπρησμό, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Τα ταυτοποιημένα άτομα και οι άγνωστοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κατηγορούνται –κατά περίπτωση- είτε ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε για τέλεση επιμέρους αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διακριβώθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται οργανωμένοι οπαδοί και έτερων αθλητικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ένταξή τους στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Αν και η οργάνωση δεν διέθετε αυστηρά καθορισμένη ιεραρχική δομή, λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή στα υπόλοιπα μέλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών.

Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου, που λειτουργούσε με προκάλυμμα νομιμοφανές κίνημα, ενώ τα μέλη της μετακινούνταν οργανωμένα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιώντας για τις επιθέσεις τους ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες, πυρσούς και άλλα μέσα. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν την επικράτησή τους έναντι οργανωμένων οπαδών άλλων αθλητικών ομάδων και την εδραίωση της παρουσίας τους στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.

Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην τέλεση επεισοδίων οπαδικής βίας. Διακριβώθηκε ότι μέλη της είχαν συγκροτήσει αυτοτελή εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως ροζ κοκαΐνη και ecstasy, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα ηγετικά μέλη προμήθευαν τις ουσίες σε κατώτερα μέλη της ομάδας, τα οποία είχαν αναλάβει τη μεταπώλησή τους σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και σε κατάστημα κράτησης.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι, για τη διασφάλιση της είσπραξης χρηματικών οφειλών που σχετίζονταν με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, μέλη της εγκληματικής ομάδας προέβαιναν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διακριβώθηκε και η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον δύο περιστατικά εμπρησμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την άσκηση πίεσης, την οικονομική ωφέλεια ή την εξόφληση οφειλών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μάλιστα, κάποια από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν κατ’ επανάληψη περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τις δικαστικές Αρχές, συνεχίζοντας να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδέσμων οργανωμένων οπαδών και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε -14- οικίες, σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών, καθώς και σε μέσα μετακίνησης, με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης (Κ-9), μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -18- ξύλινα κοντάρια,

· σπρέι χρωματισμού,

· -2- ζυγαριές ακριβείας,

· -4- φυσίγγια και κάλυκας,

· -4- τρίφτες,

· ρουχισμός οπαδικού περιεχομένου,

· καταγραφικό καμερών, το οποίο ήταν συνδεδεμένο σε οθόνη και κατέγραφε σε πραγματικό χώρο με το οπτικό πεδίο εμβέλειας να καλύπτει δημόσιο χώρο,

· -4- φωτοβολίδες χειρός, πυρσός χειρός, δυναμίτης μαύρου χρώματος,

· μικροποσότητα ινδικής κάνναβης,

· αυτοσχέδια, διάφανη νάιλον συσκευασία, περιέχουσα -1,83- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

· αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα φυτικό απόσπασμα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων,

· αεροβόλο όπλο,

· full-face και γάντια με κοκάλινη επένδυση,

· -4- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

· πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και

· πλαστικό αεροβόλο, το οποίο έφερε γεμιστήρα με -10- σφαιρίδια,

· χρησιμοποιούμενο δακρυγόνο,

· χρησιμοποιούμενη κρότου λάμψης,

· ξύλινο στειλιάρι,

· φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

· -18- κινητά τηλέφωνα,

· 2 Ι.Χ.Ε. και μοτοσικλέτα και

· το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ και 200 LEK.