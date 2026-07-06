Ωραιόκαστρο: Σε εξέλιξη η κατάσβεση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης

Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο μπορεί να έχει περιοριστεί, όμως η επιχείρηση της Πυροσβεστικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος λόγω των υλικών που καίγονται.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τους ισχυρούς ανέμους να ευνοούν την εξάπλωσή της. Παρότι η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρίψεις νερού, ενώ εκτιμάται ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να εξαλειφθεί κάθε ενεργό μέτωπο.

Πίσω της η πυρκαγιά άφησε ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες καταγράφονται από τα αρμόδια κλιμάκια. Την ίδια ώρα, υπό αξιολόγηση βρίσκονται και οι επιπτώσεις από το πυκνό νέφος καπνού που σκέπασε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, με επιστήμονες και αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ο 76χρονος που συνελήφθη ως φερόμενος υπαίτιος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και το κατά πόσο είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.