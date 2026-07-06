Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα- Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 70χρονος
Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, καθώς ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3:20 σε ισόγειο διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Αραπάκη, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες που εισήλθαν στον χώρο για την κατάσβεση εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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