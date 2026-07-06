Κλοπές από ανήλικους δραπέτες σε τρεις νομούς

Στην εξιχνίαση σειράς κλοπών που σημειώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Ημαθία προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, ταυτοποιώντας τέσσερις ανήλικους που, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονταν πίσω από τις υποθέσεις.

Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς ηλικίας από 15 έως 17 ετών, οι οποίοι είχαν διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες αξιόποινες πράξεις.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου 2026, φέρονται να πραγματοποίησαν πέντε συνολικά κλοπές σε Κουφάλια Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται η κλοπή ενός Ι.Χ. φορτηγού, καθώς και τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανήλικοι αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, εμπορεύματα και διάφορα αντικείμενα από τους χώρους που είχαν βάλει στο στόχαστρό τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες κλοπές, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.