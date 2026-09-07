Δασκάλα κοιμήθηκε σε σκηνή

Κρήτη: Ήρθε να διδάξει και δεν είχε πού να κοιμηθεί – Νεοδιόριστη μητέρα έμενε με την 4χρονη κόρη της σε σκηνή

Σε μια σκηνή, μαζί με την τετράχρονη κόρη της, αναγκάστηκε να μείνει νεοδιόριστη εκπαιδευτικός που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη για να αναλάβει υπηρεσία σε σχολείο του Αποκόρωνα Χανίων.

Η θεατρολόγος και μουσικός διορίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, ενώ αναμένεται να συμπληρώνει το ωράριό της και σε σχολεία γειτονικών χωριών. Η χαρά του διορισμού της, όμως, έδωσε γρήγορα τη θέση της στην αγωνία, καθώς παρά τις επίμονες προσπάθειές της δεν κατάφερε να βρει ένα διαθέσιμο και οικονομικά προσιτό σπίτι για την ίδια και το παιδί της.

Μητέρα και κόρη κατέληξαν να διαμένουν προσωρινά σε δική τους σκηνή, στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων. Ακόμη και αυτή η λύση, όμως, ήταν δύσκολο να διατηρηθεί, καθώς το κόστος παραμονής στο κάμπινγκ έφτανε περίπου όσο ένα κανονικό ενοίκιο, ενώ στα έξοδα προστίθεντο και οι καθημερινές μετακινήσεις προς τις Καλύβες.

Ζητούσε ακόμη και μια αυλή για να στήσει τη σκηνή

Βλέποντας ότι τα χρονικά περιθώρια στένευαν, η εκπαιδευτικός απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ζητούσε πλέον σπίτι, αλλά ακόμη και μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο στις Καλύβες, στον Βάμο ή σε κάποιο κοντινό χωριό, όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει τη σκηνή.

Όπως εξηγούσε, μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Το μόνο που αναζητούσε ήταν ένας νόμιμος και προστατευμένος χώρος, ώστε η ίδια και η τετράχρονη κόρη της να είναι ασφαλείς μέχρι να βρεθεί κανονική κατοικία.

Σύμφωνα με το τοπικό ApokoronasLife, τα διαθέσιμα ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση στην περιοχή είναι ελάχιστα. Πολλοί ιδιοκτήτες ενημέρωναν τη νεοδιόριστη ότι τα σπίτια τους θα μπορούσαν να διατεθούν μόνο από τον Νοέμβριο, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Η λύση που δόθηκε από τον Δήμο

Η δημόσια έκκληση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Μόλις πληροφορήθηκε την περιπέτεια μητέρας και παιδιού, ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης επικοινώνησε μαζί της και της πρότεινε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που μπορεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες τους.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να εγκατασταθεί άμεσα μαζί με την κόρη της. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, αναζητούνται μονιμότερες λύσεις για τη στέγαση των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων που φτάνουν στην περιοχή για να υπηρετήσουν.

«Δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης», ανέφερε ο δήμαρχος.Η προσωρινή λύση βάζει τέλος στην άμεση ταλαιπωρία μητέρας και παιδιού, όχι όμως και στο πρόβλημα που την προκάλεσε. Η έλλειψη κατοικιών και τα υψηλά ενοίκια στις τουριστικές περιοχές αφήνουν κάθε χρόνο εκπαιδευτικούς, γιατρούς και άλλους εργαζομένους αντιμέτωπους με το ίδιο αδιέξοδο: καλούνται να υπηρετήσουν έναν τόπο, χωρίς να μπορούν να βρουν σε αυτόν ένα σπίτι για να ζήσουν.