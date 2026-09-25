Κεφαλονιά: Εξιτήριο για τον 17χρονο που συγκρούστηκε με άλογο

Εξιτήριο πήρε ο 17χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στην Κεφαλονιά, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος νοσηλευόταν μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα, μετά την αεροδιακομιδή του από την Κεφαλονιά.

Η σύγκρουση στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου, στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά.

Ο 17χρονος κινούταν με το ηλεκτρικό πατίνι όταν, για άγνωστο λόγο, έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα πάνω σε άλογο. Το ζώο βρισκόταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον νεαρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.

Από την Κεφαλονιά στην Αθήνα με αεροδιακομιδή

Μετά το ατύχημα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 17χρονο και τον μετέφεραν αρχικά στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Έτσι, ο ανήλικος διακομίστηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 17χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο νεφρό του.