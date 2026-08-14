Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) και αύριο

Για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αφορά τις κάτωθι περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

– Περιφέρεια Κρήτης

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι των παραπάνω περιοχών, αλλά και οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, έχουν ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει για μία ακόμα φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, παραμένει σε γενική επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Σε μερική ωστόσο επιφυλακή, παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στις περιοχές που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Ταυτόχρονα, για τις συγκεκριμένες περιοχές, εφαρμόζεται το σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.