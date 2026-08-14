Απαγορευτικό απόπλου -9 μποφόρ

Παρατείνεται τουλάχιστον έως τις 4 το απόγευμα το γενικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τις μοναδικές εξαιρέσεις να αφορούν τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο συνεχίζουν να καθηλώνουν τα πλοία και να δοκιμάζουν τις αντοχές χιλιάδων εκδρομέων.

Η Εβίτα Πίσσα μας ενημερώνει.