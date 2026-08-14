Στη φυλακή ο 59χρονος για 6 εμπρησμούς στη Σίνδο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος που συνελήφθη για τις φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό.

Ο 59χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για ανθρώπους.

Η υπόθεση αφορά τις φωτιές που φέρεται να προκάλεσε στη Σίνδο, πριν από τη σύλληψή του από τις Αρχές.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.