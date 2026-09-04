Ο Αρχηγός στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν» και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου.
Παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εφέδρων σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», καθώς και εκπαιδευομένων του ΚΕΑΠ, σε αντικείμενα καταδρομών, διέλευσης στίβων και εμποδίων, εκκαθάρισης οικίας με τη συνδρομή στρατιωτικού σκύλου Ειδικών Δυνάμεων και παροχής πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο Tactical Combat Casualty Care.
Κατά την επίσκεψη, διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το υψηλό φρόνημα και το απαιτητικό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, το οποίο προετοιμάζεται για την εκτέλεση κάθε αποστολής.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις