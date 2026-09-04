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Ο Αρχηγός στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 20:46
Ο Αρχηγός στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών
Αρχηγός 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών Πηγή:ΓΕΕΘΑ

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν» και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός -Δημήτριος Χούπης, -1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εφέδρων σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», καθώς και εκπαιδευομένων του ΚΕΑΠ, σε αντικείμενα καταδρομών, διέλευσης στίβων και εμποδίων, εκκαθάρισης οικίας με τη συνδρομή στρατιωτικού σκύλου Ειδικών Δυνάμεων και παροχής πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο Tactical Combat Casualty Care.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ--Στρατηγός -Δημήτριος Χούπης- 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Κατά την επίσκεψη, διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το υψηλό φρόνημα και το απαιτητικό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, το οποίο προετοιμάζεται για την εκτέλεση κάθε αποστολής.

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