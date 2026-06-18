Ο Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια- Αποκλειστικό βίντεο
O Γιάννης Αντετοκούνμπο στην παλιά του γειτονιά. Ο Αστέρας το ΝΒΑ, δίπλα στο τσιμεντένιο γηπεδάκι στα Σεπόλια, που έμαθε τα πρώτα μυστικά με την πορτοκαλί θεά.
Η κάμερα του Alpha τον εντόπισε να συμμετέχει στα γυρίσματα ενός διαφημιστικού σποτ. Στο αποκλειστικό βίντεο βλέπετε τον “Γιάννη” να ακολουθεί τις οδηγίες του τηλεοπτικού συνεργείου.
Για τους κατοίκους της γειτονιάς ο ψηλός γίγαντας είναι το δικό τους παιδί
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