Ο Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια- Αποκλειστικό βίντεο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στην παλιά του γειτονιά. Ο Αστέρας το ΝΒΑ, δίπλα στο τσιμεντένιο γηπεδάκι στα Σεπόλια, που έμαθε τα πρώτα μυστικά με την πορτοκαλί θεά.

Η κάμερα του Alpha τον εντόπισε να συμμετέχει στα γυρίσματα ενός διαφημιστικού σποτ. Στο αποκλειστικό βίντεο βλέπετε τον “Γιάννη” να ακολουθεί τις οδηγίες του τηλεοπτικού συνεργείου.

Για τους κατοίκους της γειτονιάς ο ψηλός γίγαντας είναι το δικό τους παιδί