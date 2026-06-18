Έβγαλαν “λαβράκι” στην Μύκονο

Συνελήφθη στη Μύκονο, ένας 35χρονος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών στο νησί, και σαν αποτέλεσμα, είχε να κατασχεθούν 45 «φιξάκια» κοκαΐνης, 34 «φιξάκια» MDMA, 41,5 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 1.190 ευρώ, κ.α.

Το τέλος στη δράση 35χρονου ημεδαπού, κατάφερε να βάλει η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, ο οποίος προέβαινε σε συστηματική διάθεση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, σε ενδιαφερόμενους χρήστες.

Ο δράστης συνελήφθη χθες (Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026) το βράδυ.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το απόγευμα εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος από ειδική επιχειρησιακή ομάδα που χειριζόταν την υπόθεση και αφού πραγματοποιήθηκε αστυνομικός έλεγχος, ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του και σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο στον άυλειο χώρο αυτής, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

45 «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 41,7 γραμμαρίων

34 «φιξάκια» μεθαμφεταμίνης MDMA συνολικού βάρους 37,2 γραμμαρίων

Ποσότητα ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 41,5 γραμμαρίων

Το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ

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Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.