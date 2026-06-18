Πουλούσαν «μαϊμού» επώνυμα ρούχα στη Δυτική Αττική

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ιδιοκτήτη καταστήματος ενδυμάτων στη Δυτική Αττική.

Η επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο καταπολέμησης διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων προϊόντων ενδυμάτων, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων νόμιμων εταιριών, ενώ από δείγματα που ελήφθησαν προέκυψε ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν είναι απομίμηση γνήσιων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.