Κακουργηματική δίωξη σε δύο αδέλφια για ληστεία και απόπειρα εκβίασης

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Τα δύο αδέλφια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στη γ’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, για ληστεία- από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση).

Ζήτησαν και πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιβίβασαν, χθες τον πρωί, τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά (μέρους) των χρημάτων.

Αμέσως μετά τον οδήγησαν σε ATM στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Προανακριτικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.