Ντοκουμέντο: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα νοσηλεύτριας

Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Χανιά ανάμεσα σε ασθενοφόρο και ΙΧ πολύ κοντά στο Νοσοκομείο. Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, το ασθενοφόρο ανετράπη, με αποτέλεσμα να πάθει ανακοπή και να πεθάνει ο ασθενής που μετέφερε, και να τραυματιστούν δυο διασώστες.