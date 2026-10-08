Νταλίκα με ζάχαρη εξετράπη στην Αθηνών-Λαμίας

Πικρή γεύση άφησε μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, όταν νταλίκα εξετράπη τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Από το ατύχημα μέρος του φορτίου κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός του βαρέος οχήματος δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:30, στο 113ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η αιτία που οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος δεν έχει γίνει γνωστή.

Η πορεία της νταλίκας και η ζάχαρη στον δρόμο

Μετά την εκτροπή της, η νταλίκα προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και σταμάτησε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Παράλληλα, κατέλαβε σημαντικό τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Μέρος της ζάχαρης που μετέφερε το όχημα σκορπίστηκε στον δρόμο. Συνεργεία επιχείρησαν στο σημείο για να απομακρύνουν το φορτίο και να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Τροχαία και Νέα Οδός στο σημείο

Ο οδηγός της νταλίκας, υπήκοος Σερβίας, βγήκε από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί. Το ατύχημα προκάλεσε υλικές ζημιές.

Η Νέα Οδός προχώρησε άμεσα στη σήμανση της περιοχής. Αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας βρέθηκαν στο σημείο και ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οδηγών κατά τις εργασίες αποκατάστασης.