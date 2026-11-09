Νίκαια: Επεισοδιακή σύλληψη 36χρονου με καραμπίνα

Κατασχέθηκαν έξι καραμπίνες, ένα περίστροφο και σχεδόν ένα κιλό κάνναβης – έφτασαν σημάδευε τους αστυνομικούς με το όπλο του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 36χρονου στη Νίκαια μετά από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ο.Π.Κ.Ε., ενώ κατά την επιχείρηση για την ακινητοποίησή του φέρεται να έστρεψε την καραμπίνα προς τους αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημέρωσε αστυνομικούς για άνδρα που πυροβολούσε με καραμπίνα στην περιοχή της Νίκαιας. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν πέντε κάλυκες, ενώ λίγο αργότερα βρήκαν τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ενώ παράλληλα τους σημάδευε με το όπλο.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Η καραμπίνα που είχε στην κατοχή του κατασχέθηκε. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν έξι φυσίγγια, ενώ ένα ακόμη ήταν τοποθετημένο στη θαλάμη. Επιπλέον, στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένα φυσίγγιο καραμπίνας και ένας σουγιάς.

Αστυνομικοί της ασφάλειας Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 36χρονου όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Πέντε καραμπίνες

Ένα περίστροφο με φυσίγγιο

με 999 γραμμάρια κάνναβης

Αναδιπλούμενοι σουγιάδες και μαχαίρια

και Τσεκούρια , τόξα και ξίφη

, και Τρία βέλη τόξου

78 φυσίγγια

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.