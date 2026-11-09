Κολωνός: Συνελήφθη 57χρονη με ευρωπαϊκό ένταλμα για απάτη

Στη σύλληψη μιας 57χρονης αλλοδαπής προχώρησαν οι Αρχές στον Κολωνό, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία για απάτη.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι εξαπατούσε πολίτες, αποσπώντας χρήματα με το πρόσχημα της διευκόλυνσής τους στην αποπληρωμή δανείων.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η δράση της τοποθετείται στο 2003. Τότε, η 57χρονη φέρεται να παρουσιαζόταν σε υποψήφια θύματα ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και τους υποσχόταν ότι θα τους βοηθούσε να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Ωστόσο, αντί να τους εξυπηρετήσει, φέρεται να τους αποσπούσε χρηματικά ποσά. Από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, απέκτησε παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαπάτησης. Η 57χρονη κατηγορείται επίσης ότι, μαζί με ακόμη μία ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων από τραπεζικά καταστήματα στην Πολωνία.

Μετά τη σύλληψή της, η 57χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.