Νέος Κ.Ο.Κ.: Πάνω από -2.370- παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 50η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και συνεπιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας, κλιμάκια της Αστυνομίας πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, τόσο σε οδηγούς δικύκλων όσο και σε επιχειρήσεις ενοικίασης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

Κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου 2026 διενεργήθηκαν 19.171 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 1.501 παραβάσεις οδηγών, συμπεριλαμβανομένων 46 διανομέων, καθώς και 170 παραβάσεις επιβατών. Επιπλέον, καταγράφηκαν 680 παραβάσεις από χρήστες Ε.Π.Η.Ο. και 16 από οδηγούς οχημάτων ATV.

Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ σημαντικοί αριθμοί καταγράφηκαν επίσης στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Ελλάδα.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν γίνει αυστηρότερες. Για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ το ίδιο ισχύει και όταν ο οδηγός δεν φροντίζει ώστε ο συνεπιβάτης να φορά κράνος. Οι επιβάτες τιμωρούνται επίσης με πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους χρήστες Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις επανάληψης της παράβασης, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η δράση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της οδικής συνείδησης και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας. Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, επιδιώκοντας τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλλιέργεια πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Το κράνος δεν είναι επιλογή πολυτέλειας, αλλά απαραίτητο μέσο που προστατεύει ανθρώπινες ζωές.