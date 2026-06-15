Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι φωτογράφισε με τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος, πράξη την οποία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με drone που απέκτησε πρόσφατα και ότι δεν γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογήθηκε ότι η θερμική φωτογραφία που βρέθηκε αποθηκευμένη στη μνήμη τού drone ήταν θολή και τραβήχτηκε κατά λάθος, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια χειριστή. Δήλωσε, δε, ότι ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, τού επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ