Αρκούδα έκανε βόλτα στην πόλη των Γρεβενών

Είκοσι λεπτά πριν από τις έντεκα χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το γρύλισμα μιας αρκούδας και λίγα λεπτά αργότερα είδαν το ζώο να κινείται στους δρόμους.

Η διαδρομή που ακολούθησε ήταν από την περιοχή του Κολυμβητηρίου , στην συνέχεια πέρασε την 13ης Οκτωβρίου και στην συνέχεια έφυγε προς την οδό Βυζαντίου.