Υπό κράτηση 53χρονος Αλβανός, καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση

Υπό κράτηση εξακολουθεί να βρίσκεται ο 53χρονος υπήκοος Αλβανίας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι αρχές της χώρας του τον αναζητούν για φερόμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, προέρχεται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία και θα αποφασίσει σχετικά.

Το πρωί της σύλληψής του οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων που είχε εκδοθεί εις βάρος του από τις αλβανικές αρχές. Οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2020 στα Τίρανα.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον του εισαγγελέα, δήλωσε ότι αντιτίθεται στην έκδοσή του και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι κατηγορείται άδικα χωρίς να έχει συμμετάσχει στις επίμαχες ενέργειες.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω διεθνών καναλιών αστυνομικής συνεργασίας και της INTERPOL. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 53χρονος είχε περάσει τα σύνορα προς την Ελλάδα τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.