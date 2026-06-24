Νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα , είχε βγει με τον σύντροφο της για φαγητό και όταν επέστρεφαν στο ξενοδοχείο λίγο πριν μπουν στο δωμάτιο ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Στο σημείο προσέτρεξαν δύο παθολόγοι ιατροί και ένας που έκανε το αγροτικό του.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η 23χρονη κατέληξε.
Η σορός έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική Πειραιά.
Η αστυνομία δεν βλέπει εγκληματική ενέργεια, άλλα μάλλον παθολογικά αίτια. Θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ οι τοξικολογικές αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.
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