Βίντεο- ντοκουμέντο: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η συμμορία των μπαταριών λιθίου

Δεν έκλεβαν ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα. Στόχος τους ήταν οι μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, αφαιρώντας μπαταρίες λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματος, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να διακινούσαν τα κλοπιμαία.

Η έρευνα αποκάλυψε 105 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων μπαταριών να ξεπερνά τις 560.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένους ρόλους, από τη συλλογή πληροφοριών και την παραβίαση των εγκαταστάσεων έως τη μεταπώληση του εξοπλισμού μέσω δικτύου αποδοχής κλεμμένων.

Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες στις επικοινωνίες τους, αποκαλώντας τις μπαταρίες «τζάμια» ή «τζαμάκια», ενώ διέκριναν τα κλοπιμαία σε «μικρές» και «μεγάλες» ανάλογα με τη χωρητικότητά τους.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους κατασχέθηκαν 103 μπαταρίες λιθίου, 45.000 ευρώ σε μετρητά, χιλιάδες ευρώ σε τραπεζική θυρίδα, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, όπλα, φυσίγγια, οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις κλοπές, ακόμη και ένα jet ski που εξετάζεται ως πιθανό προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συγκεκριμένες μπαταρίες αποτελούν τον εφεδρικό μηχανισμό ηλεκτροδότησης των σταθμών κινητής τηλεφωνίας. Η αφαίρεσή τους μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν το δίκτυο είχε ακόμη μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει ήδη αποκαλυφθεί.