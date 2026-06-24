Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 6 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης

Στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., εξερεύνηση σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Από την αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν, έξι φυτείες κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν 57 δενδρύλλια με ύψος που έφτανε έως και τα δυο μέτρα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι Αρχές, προχωρούν σε έρευνες για τη σύλληψη των δραστών, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.