Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του

Άγρια επίθεση δέχθηκε 15χρονος στο Ηράκλειο, κάτω από το σπίτι του από δύο συνομήλικούς του, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν έπειτα από προηγούμενη λεκτική διαμάχη που είχαν σε μίνι μάρκετ της περιοχής.

Οι τρεις ανήλικοι συναντήθηκαν τυχαία σε μίνι μάρκετ, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο έβρισαν τον 15χρονο. Το παιδί αποχώρησε πηγαίνοντας σπίτι του, αλλά οι δράστες τον ακολούθησαν με άγριες διαθέσεις. Στάθηκαν έξω από το κτίριο, του φώναξαν χυδαία φράση για να κατέβει και, μόλις εκείνος βγήκε, του επιτέθηκαν με μπουνιές.

Ο πατέρας του θύματος εντόπισε τυχαία στο δρόμο αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. και τους ενημέρωσε. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε σκίσιμο στο μάτι και μώλωπας στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις τους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και τα ακριβή αίτια του καυγά παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η δικαστική εξέλιξη

Οι δύο καταγγελλόμενοι ανήλικοι και οι γονείς τους παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να υποβληθεί αρμοδίως η σχετική δικογραφία για τον ξυλοδαρμό.