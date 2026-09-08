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Σε δίκη για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί

Για τη γυναικοκτονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/09/2026 14:30

Αντιμέτωποι με κακούργημα, βρίσκονται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα τους παρέπεμψε να δικαστούν  καθώς δεν προστάτεψαν,  ως όφειλαν, το θύμα.

Τις πληροφορίες έχει ο Δημήτρης Δαμιανός

Αίθουσα Δικαστήριου
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