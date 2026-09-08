Σε δίκη για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί
Για τη γυναικοκτονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Αντιμέτωποι με κακούργημα, βρίσκονται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα τους παρέπεμψε να δικαστούν καθώς δεν προστάτεψαν, ως όφειλαν, το θύμα.
Τις πληροφορίες έχει ο Δημήτρης Δαμιανός
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