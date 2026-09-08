Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες

Οι γύπες είναι από τα πιο πολύτιμα, ωστόσο παρεξηγημένα πουλιά του πλανήτη. Κι ενώ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο αναφέρει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης , στη διατήρηση της υγείας των οικοσυστημάτων όπου ζουν, δεν χαίρουν πάντα της εκτίμησης που τους αξίζει.

Αφιερώνουμε τη σημερινή μέρα στους γύπες της Θράκης, και υπενθυμίζουμε τον ρόλο του ανθρώπου στην ευημερία της άγριας ζωής. Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα.