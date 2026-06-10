Nέα ηλεκτρονική απάτη με SMS που εμφανίζονται ως μηνύματα του gov.gr

Συναγερμό έχουν σημάνει οι Aρχές για μια νέα μορφή διαδικτυακής απάτης, κατά την οποία επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα του gov.gr σε παραπλανητικά μηνύματα SMS, επιχειρώντας να εξαπατήσουν πολίτες με πρόσχημα ανύπαρκτες τροχαίες παραβάσεις και οφειλές.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Cyber Alert της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δράστες αποστέλλουν μηνύματα που εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν φράσεις όπως «Σας υπενθυμίζουμε ήπια την εκκρεμή παράβαση», προκειμένου να πείσουν τους παραλήπτες ότι εκκρεμεί η πληρωμή κάποιου προστίμου.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν σύνδεσμο που παραπέμπει σε ψεύτικες ιστοσελίδες, όπου οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών.