Δύσκολες ώρες στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι κάτοικοι παλεύουν με τη μανία της κακοκαιρίας και τα ορμητικά νερά που έπνιξαν ολόκληρες περιοχές.

Στη μάχη με τις λάσπες ρίχτηκαν και κάτοικοι στο Λεσίνι, βλέποντας ένα ποτάμι λάσπης να φτάνει στις πόρτες των σπιτιών τους.

Μας ενημερώνει η Βικτωρία Δαράτου.