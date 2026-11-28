Ποτάμια λάσπης στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας- Πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους
Δύσκολες ώρες στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι κάτοικοι παλεύουν με τη μανία της κακοκαιρίας και τα ορμητικά νερά που έπνιξαν ολόκληρες περιοχές.
Στη μάχη με τις λάσπες ρίχτηκαν και κάτοικοι στο Λεσίνι, βλέποντας ένα ποτάμι λάσπης να φτάνει στις πόρτες των σπιτιών τους.
Μας ενημερώνει η Βικτωρία Δαράτου.
Μεσημεριανό Δελτίο 28/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ28/11/2026 14:07
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