Αποκάλυψη: Αστυνομικός στις συνομιλίες με τον ιδιοκτήτη της ΜΚΟ με τους εράνους

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί που άκουγαν τις συνομιλίες του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ , όταν στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ένας συναδελφός τους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Εσωτερικών Υποθέσεων . Κάνοντας ανάλυση των στοιχείων φέρεται να είχε παράλληλα διοικητική εμπλοκή σε ποδοσφαιρικό σωματείο της Γ΄ Εθνικής.Και όσο ξετυλίγονταν το ΄΄κουβάρι΄΄ είδαν οτι ο αστυνομικός είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένα στοιχηματικές επιλογές εναντίον της ομάδας στην οποία κατείχε διοικητική θέση.

Ούτε ένα , ούτε δύο , αλλά επτά στοιχήματα κατέγραψαν εναντίον μίας ομάδας, τέσσερα εναντίον δεύτερης και δεκατέσσερα εναντίον τρίτης, γνωρίζοντας ποιά ομάδα θα χάσει . Αντίστοιχη στοιχηματική δραστηριότητα φέρεται να είχε και ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ.

Η δήλωση εισοδήματος των 180.000.

Ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ φέρεται να ενημέρωνε τον αστυνομικό την δόση που θα δώσει στην Εφορία , δόση 5.500 ευρώ καθώς είχε δηλώσει εισόδημα ύψους 180.000 ευρώ.

Ο αστυνομικός τον ρώτησε εάν τα χρήματα προέρχονται από το σωματείο, με τον συνομιλητή του να απαντά ότι διαθέτει πολλαπλές πηγές εισοδήματος, μεταξύ των οποίων εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και μισθοδοσίες από το σωματείο.

Φέρεται επίσης να είχε ζητήσει να οριστούν διαιτητές της επιλογής του, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας του.

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Ναι, ρε. Βρέθηκα χθες το βράδυ με τον αρχιδιαιτητή.

Αστυνομικός: Και;

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Και του λέω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ. Και μου λέει, τώρα ανάγκη; Με το Α… το έχεις ανάγκη; Λέω, δεν το έχω, αλλά επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης.

Αστυνομικός: Χαχαχαχα!

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Και μου λέει, ποιον θες να βάλουμε; Λέω, πες μου κάποιον. Και μου λέει, θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω, ναι. Και μου λέει, άστο πάνω μου. Να πω τον διαιτητή που θέλεις. Όσο χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις.

Αστυνομικός: Χαχαχαχα! Κάνα πεντακοσάρικο;

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Πεντακόσια; Τριακόσια ευρώ. Τριακόσια ευρώ και του είπα, αν βγάλεις κόκκινη κάρτα σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, θα πάρεις άλλα τριακόσια.

Αστυνομικός: Τι λες ρε;

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Ναι, ναι.

Οι αρχές…. και η σύλληψη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συνομιλία της 8ης Οκτωβρίου 2026, κατά την οποία ο αστυνομικός μεταφέρει στον ιδιοκτήτη της ΜΚΟ όσα φέρεται να άκουσε από τρίτα πρόσωπα σχετικά με το ενδεχόμενο σύλληψής του.

Συγκεκριμένα, του αναφέρει ότι κάποιοι θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ διερωτώνται εάν προβαίνει σε παράνομες ενέργειες.

Ο αστυνομικός υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει να έχει κάνει κάτι παράνομο και ότι απλώς διαθέτει ένα σωματείο.

Αστυνομικός: Και μου λέει, ρε συ, τι έχει ο συγκεκριμένος με τον Κ…; Και μου λέει, τότε στην Καθαρά Δευτέρα, να δεις τι έλεγε. Και μετά με ρωτάει τι κάνει ο Κώστας.

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Τι λέει;

Αστυνομικός: Λέει, είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν κι αυτόν. Όπως στο λέω. Και λέω, είπε έτσι; Και λέει, ναι. Λέει, τι κάνει ο Κ…; Κάνει κάτι παράνομο; Λέω, όχι ρε, τι παράνομο; Έχει ένα σωματείο.

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Καλά, εννοείται πως την πιστεύω.

Αστυνομικός: Όχι, δεν λέει ψέματα. Μου είπε ακριβώς αυτή τη φράση. Είναι θέμα χρόνου, θα τον τσιμπήσουν κι αυτόν.

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Ωωω!

Αστυνομικός: Μετά με ρωτάει τι κάνει ο Κ.… Αν κάνει τίποτα. Λέω, όχι ρε, τι να έχει κάνει;

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Εσύ μη λες για το σωματείο. Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο.

Αστυνομικός: Ε, σωματείο είπα ρε μ…

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Ναι, μη λες. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ότι έχει επιχειρήσεις.

Αστυνομικός: Είπα, έχει και μαγαζί στην Καλαμαριά, έχει διάφορα. Ασχολείται με διάφορα.

Ιδιοκτήτης ΜΚΟ: Καλά, στ’ α… μου.