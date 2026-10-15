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Μία απέραντη λίμνη το οροπέδιο Λασιθίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 15:32
Μία απέραντη λίμνη το οροπέδιο Λασιθίου
INTIME

Μεγάλα προβλήματα έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη, το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Το έδαφος έχει χαθεί από το νερό και τις λάσπες.

Σε βίντεο καταγράφεται η πλημμυρισμένη περιοχή, η οποία  πριν 10 μέρες ξανά λόγω της κακοκαιρίας είχε πληγεί σοβαρά, Οι αγρότες εκπέμπουν sos. Αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς οι καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει και οι περιουσίες τους καταστρέφονται με κάθε νέα ισχυρή βροχόπτωση.

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Πηγή βίντεο: Facebook Διαsosστε τη Μεσαρά

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