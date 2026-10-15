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Βίντεο: Ορμητικά νερά σε μαγαζί εστιάσης στην Σαντορίνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 15:16
Βίντεο: Ορμητικά νερά σε μαγαζί εστιάσης στην Σαντορίνη
Instagram jocainsnappy

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας μας τις δύο τελευταίες ημέρες πέρασε και από το νησί της Σαντορίνης.

Σε βίντεο που ανήρτησε τουρίστρια, καταγράφεται η προσπάθεια εργαζομένων σε κατάστημα εστίασης στην Σαντορίνη, να απομακρύνουν τα νερά που κατεβαίνουν με ορμή από τα σοκάκια και τα σκαλιά. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται κόσμος που κάθεται στο μαγαζί. Οι εργαζόμενοι με σκούπες προσπαθούν να διώξουν τα νερά και να μην πλημμυρίσει ο χώρος με τα τραπέζια.

Πηγή βίντεο: Instagram jocainsnappy

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