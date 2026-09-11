Μεσσηνία: 60χρονος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, το βράδυ της Πέμπτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για το περιστατικό και την ανάγκη συνδρομής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 60χρονου από τον γεωργικό ελκυστήρα.

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.